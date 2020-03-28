Belediye başkanı ve personel karantinaya alındı

Çarşıbaşı ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu’nun makam şoförü olan Nevzat Kotbaş’da görülen yüksek ateş sonrasında geçtiğimiz Salı günü hastaneye yatırıldı.

Dün açıklanan test sonucunun pozitif çıkması üzerine, Kotbaş’ın yakın temas halinde bulunduğu Belediye Başkanı Nuhoğlu ve belediye personeli kendilerini evlerinde karantinaya aldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Konuyla ilgili Belediyeye ait sosyal medya hesabından yapılan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında belediye binasında ve kent merkezinde dezenfeksiyon çalışmalarının ilk günden itibaren yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

* Bugün belediyemiz personellerinden Nevzat Kotbaş’a yapılan test sonucu pozitif çıkmış olup kendisinin genç, dinamik ve genel olarak sağlık durumunun iyi olduğunu sizlere bildirmek isteriz.

* Personelimize acil şifalar diliyor yakın zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Bu hususta Belediye Başkanımız sayın Mümin Nuhoğlu’nun sağlık durumu iyi olup, belediye personellerimiz tedbir amaçlı evlerine gönderilerek 14 gün izole edileceklerdir.

* Sosyal izolasyonla, evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak virüs karanlığını bertaraf edeceğiz.

* Zamanı geldiğinde hayat normalleşecek birbirimizle kucaklaşacağız.. Dayan milletim, geceyi gördük, güneşi de göreceğiz.

BELEDİYEDE SADECE 2 PERSONEL KALACAK

Belediye personeli ve kendisinin 14 gün izole olacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu şunları söyledi:

* Arkadaşımızın test sonucu dün belli oldu. Biz zaten 41 personelimizi dönüşümlü çalıştırmaya başlamıştık.

* Bu olaydan sonra bütün personelimizi evlerine gönderdik. 14 gün herkes kendini izole edecek. Pazartesi işler aksamasın diye belediyede sadece 2 arkadaşımız nöbetçi olarak bulunacak.

* Temizlik işleri bizden bağımsız bir yerde oldukları için çalışmalarına devam ediyor. Bende ve diğer personelimizde her hangi bir bulgu olmadığı için test yaptırmaya gerek olmadığı söylendi.