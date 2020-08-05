Beşiktaş’ta korkutan yangın

Arnavutköy Mahallesi’nde 4 katlı binanın çatı katında saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatı katını sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, olayı itfaiye, polis ve 112 Acil Servis’e bildirdi. Yangın nedeniyle bina sakinleri apartmanı boşalttı.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının bitişikteki binaya sıçrama ihtimaline karşın, yan binada oturan vatandaşları tahliye etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin incelemeleri sonucu belirlenecek.

MAHALLE SAKİNLERİ ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Yangın sırasında mahalle sakinleri de evlerini boşaltarak sokağa çıktı.

İtfaiyenin çalışmalarını yakından izleyen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması ve maske takmaması ise dikkat çekti. (DHA)