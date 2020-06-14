Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bingöl depremini bildi! Naci Görür aylar öncesinden uyarmış

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17:24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem için Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Görür, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım" ifadelerini kullanmıştı.

19:26 -
Haberler Gündem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 17:24’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli hissedildi.

“YEDİSU FAYI ÜZERİNDE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYORUZ”

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar merhaba, televizyonlardan sizleri bilgilendiremedim. Bildiğiniz gibi, Karlıova-Kaynarpınar'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

* Bu deprem KAF ile DAF'ın kesim yerine yakın ancak KAF üzerinde. Bu deprem birçok bakımdan önemli. Birincisi, biz Erzincan-Karlıova arasında Yedisu Fayı üzerinde büyük bir deprem bekliyoruz.

* Bu deprem bu hat üzerinde. Dolayısıyla, bu fayı tetikleyebilir, dikkatli olalım. İkincisi bugün olan depremin DAF'ın Bingöl-Karlıova segmanı ile ilişkisi yok. Bu segmanda hala büyük bir deprem bekliyoruz (devamı var).

NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI

Bingöl’de meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’ün aylar önce bölgeyle ilgili uyarı yaptığı ortaya çıktı. Görür yaptığı bir konuşmasında, “Bingöl Karlıova’ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. Veya Adıyaman, Malatya yöresi. Ve oradan Maraş’a olan kesimlere özenli olmak lazım” ifadelerini kullanmıştı. (SOZCU.COM.TR, DHA)

İLGİLİ HABERBingöl'de art arda korkutan depremler! 7 kişi yaralandıBingöl'de art arda korkutan depremler! 7 kişi yaralandı İLGİLİ HABER Hükümetten Karlıova depremiyle ilgili ilk açıklama! Hükümetten Karlıova depremiyle ilgili ilk açıklama! İLGİLİ HABERProf. Dr. Ahmet Ercan: Bölge 7 ve 7,1 büyüklüğünde depreme hazırlanıyor!Prof. Dr. Ahmet Ercan: Bölge 7 ve 7,1 büyüklüğünde depreme hazırlanıyor! İLGİLİ HABERBingöl Karlıova depreminde son durum! Deprem uzmanlarından kritik uyarılarBingöl Karlıova depreminde son durum! Deprem uzmanlarından kritik uyarılar
Adıyaman Bingöl Çevre ve Şehircilik Bakanı deprem Diyarbakır Elazığ Erzincan Erzurum İçişleri Bakanı Korucu Malatya sosyal medya Sözcü Tunceli Türkiye
Son güncelleme: 19:42 14.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more