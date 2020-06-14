Bingöl depremini bildi! Naci Görür aylar öncesinden uyarmış

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 17:24’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli hissedildi.

“YEDİSU FAYI ÜZERİNDE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYORUZ”

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar merhaba, televizyonlardan sizleri bilgilendiremedim. Bildiğiniz gibi, Karlıova-Kaynarpınar'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

* Bu deprem KAF ile DAF'ın kesim yerine yakın ancak KAF üzerinde. Bu deprem birçok bakımdan önemli. Birincisi, biz Erzincan-Karlıova arasında Yedisu Fayı üzerinde büyük bir deprem bekliyoruz.

* Bu deprem bu hat üzerinde. Dolayısıyla, bu fayı tetikleyebilir, dikkatli olalım. İkincisi bugün olan depremin DAF'ın Bingöl-Karlıova segmanı ile ilişkisi yok. Bu segmanda hala büyük bir deprem bekliyoruz (devamı var).

NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI

Bingöl’de meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’ün aylar önce bölgeyle ilgili uyarı yaptığı ortaya çıktı. Görür yaptığı bir konuşmasında, “Bingöl Karlıova’ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. Veya Adıyaman, Malatya yöresi. Ve oradan Maraş’a olan kesimlere özenli olmak lazım” ifadelerini kullanmıştı. (SOZCU.COM.TR, DHA)

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