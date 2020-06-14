Bingöl’de deprem anı güvenlik kamerasında!

Saat 17:24’te merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Karlıova’daki deprem bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerini paylaşan esnaf, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Paylaşılan videoda dükkanın raflarındaki ürünlerin sallandığı görülüyor.

“İŞ YERİMİZ SALINCAK GİBİ SALLANDI”

İş yeri çalışanı Harun G. “An itibari ile karlıovada deprem çok korktuk iş yerimiz salıncak gibi sallandı” dedi.

İLGİLİ HABER Depremin ardından halk kendini sokağa attı!

İLGİLİ HABER Depremin ardından belediye başkanından ilk açıklama!