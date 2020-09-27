Bir aile yok olmuştu! Borç senedi suç örgütünde çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma’, ‘silahla tehdit ve darp’, ‘zorla senet imzalattırılması’ suçlarına karıştıkları iddiasıyla K.E. elebaşılığındaki 11 kişiyi teknik takibe aldı.

Operasyon için düğmeye basan polis, Antalya merkezli Ankara, Erzurum ve Siirt’te 25 Eylül’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün elebaşı olduğu iddia edilen K.E. ile birlikte 11 şüpheliyi yakaladı.

2 METRELİK PİTON

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile elebaşının ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı 2 metre uzunluğundaki piton ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GEÇEN YILKİ İNTİHAR

Öte yandan, Antalya’da geçen yıl kasım ayında tefecilere olan borcu yüzünden siyanürle kendisiyle birlikte eşi Sultan Şimşek’i (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek’i (5) öldüren Selim Şimşek’in (36) de suç örgütüne borçlu olduğu ortaya çıktı.

Selim Şimşek’in bu borcuna ait senedi de yapılan aramalarda ele geçirildi. Suç örgütü üyelerinin, intihar olayına ilişkin bağlantısı üzerinde çalışma yapıldığı ifade edildi. DHA