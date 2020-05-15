Bir gün başkan vekilliği yaptı, ortalık karıştı: Attığı tüm imzalar geçersiz sayıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde CHP'li meclis üyesinin imza skandalına, CHP ilçe örgütü el koydu. Edinilen bilgiye göre Meclis Üyesi Ersin Solmaz, geçen kasım ayında, başkan Levent Tuncel'in izinli olması nedeniyle bir gün başkan vekilliği yaptı.

Aynı zamanda müteahhit olan Solmaz, bu bir gün içerisinde kendisine ve yakınlarına ait üç ayrı inşaata yapı kullanım izni verdi. Olayın ortaya çıkması üzerine, Belediye Başkanı CHP'li Tuncel ile CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Solmaz'ın istifasını istedi.

Solmaz, hem belediye meclis üyeliğinden hem de partiden istifa etmek zorunda kaldı. Solmaz'ın işlemleriyle bağlantılı olarak Fen Müdürü S,B. İle Yapı Kontrol Müdürü Ö.T.'nin de istifaları alındı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Kasım 2019’da gerçekleşen olayla ilgili şunları söyledi:

* Üç günlük Ankara ziyaretim sırasında, üçüncü gün bir gün süreyle belediye başkanlığı görevini vekaleten yürüten belediye meclis üyesinin atmış olduğu imzaya bağlı olarak yapılan tüm işlemler iptal edildi. Kendisinin de istifası alındı.

* Diğer taraftan konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili daire müdürlerinin istifası alındı.Tarafımızca idari soruşturma başlatıldı.

* Hemşehrilerimiz şuna inanabilir; Söke Belediyesi olarak şeffaf ve adil bir yönetim icra ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz.