‘Bir iftar da benden’ kampanyasında satın alınan iftar paketi sayısı 400 bini geçti!

“www.iftarver.com” adresi üzerinden 15 TL'ye alınan ve BELPA A.Ş. Mutfağında hazırlanan günlük sıcak yemek menüsünün yer aldığı iftar paketleri; 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, engellilere, kağıt toplayıcılarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

RAMAZAN AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iftar çadırlarının kurulamadığı bu yıl “Bir iftar da benden” adlı yeni bir kampanya başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı toplumsal dayanışma çağrısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve alınan iftar paketi sayısı 400 bini geçti.

Büyükşehir belediyesi, Ankara'da risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, kağıt toplayıcılarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca iftar yemeği dağıtacak.

Ambalajlanan yemekler hem iftarda hem de sahurda ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ücretsiz olarak ulaştırılacak.

“150 PERSONEL GÖREV YAPIYOR”

Hijyen kurallarına uyarak yemekleri hazırladıklarının altını çizen BELPA Mutfağı Üretim Müdürü Müge Keçeli, şu ifadeleri kullandı:

* Günlük 25 bin kişi kapasiteli mutfağımızda üretim aşamasından başlayarak depolama, sevkiyat ve sunuma kadar her noktada hijyen kurallarına uyarak yemekleri hazırlıyoruz.

* Toplam mutfakta 50, dağıtımda ise 100 personel görev yapıyor. Her gün 4 çeşit yemek üretiyoruz.

* Salgın hastalık yüzünden evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar iftar yemeklerini ulaştırıyoruz.

* Ramazan ayı boyunca toplam 150 personelimizle ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam edeceğiz.

“ÜCRETİ BİR HAYIRSEVERİMİZ TARAFINDAN ÖDENMİŞTİR”

BELPA A.Ş.'ye ait “www.iftarver.com” adresi üzerinden kredi ya da banka kartıyla 15 TL ödenerek iftar paketi satın alınabileceğini duyuran Yavaş, “Büyük aileme, tüm hayırseverlere ve gün boyu iftarver.com'u gündemde tutarak desteklerini esirgemeyen ‘Ekşi Sözlük’ yazarlarına sonsuz teşekkürler” dedi.

İnternet adresi üzerinden yapılan açıklamada bazı kötü niyetli kişilerin siteye saldırdığı ancak sistem teknik altyapısının dört kat daha güçlendirildiğine dikkat çekildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, teslim edilen her iftar paketinin üzerinde “Bu iftar paketi menüsünün ücreti bir hayırseverimiz tarafından ödenmiştir” ibaresinin yer alacağı belirtildi.

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan her iftar ve sahur yemeklerinin teslim edildiği bilgisi de hayırsever vatandaşlara faturasıyla birlikte iletileceği de ifade edildi.