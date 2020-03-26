Bodrum Belediye Başkanı’ndan corona virüsü açıklaması: İlk kaybımızı verdik! Yayılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi'nin sosyal medyası hesaplarından bugün canlı yayın ile vatandaşlara seslendi.

Bodrum Belediyesi binasından yaptığı canlı yayında Aras, corona virüsü ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

“POZİTİF VAKALARIMIZ VAR”

Aras, şöyle konuştu:

* Bodrum'da şu anda pozitif vakalarımız var ve artmaya devam ediyor.

* Durum son derece ciddi. Görünmeyen bir düşmana karşı savaşıyoruz. Hayat adeta durdu.

* Ben belediye başkanınız olarak bu süreçte size her zaman şeffaf olmaya özen gösterdim.

* Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın.

* Alınan kararları, yayınlanan genelgeleri zaman geçirmeden sizlere duyurmak için tüm ekibimle çalışmaya devam ediyoruz ve tedbirler alıyoruz.

“İLK KAYBIMIZI VERDİK VE DEFNETTİK”

Bodrum'da kesin tanı koyulan corona virüsü vakalarının arttığını söyleyen Aras, şunları söyledi:

* Durum son derece ciddi. Lütfen siz de ciddiye alın.

* Bodrum'da şu anda pozitif vakalarımız var ve artmaya devam ediyor.

* Onlarla bir şekilde temas eden yüzlerce hemşehrimiz olduğunu düşünüyoruz.

* İlk kaybımızı dün verdik ve defnettik.

* Bizler her türlü pandemiye karşı mesai harcıyoruz, önlemlerimizi almaya çalışıyoruz.

* Ancak bunları siz olmadan başaramayız.

* Bu hastalığının şu anda özel bir tedavisi yok ancak bulunana kadar zaman kazanmak zorundayız.

* Bu yüzden mümkün olduğunca dışarı çıkmayın evde kalın.

“ACİL DURUM DIŞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN”

Aras, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

* Faaliyetlerinize ara verin.

* Acil sağlık ve gıda ihtiyaçlarımız dışında şehiriçi ve şehirlerarası dolaşımdan vazgeçin ve evinizde kalın.

* Aksi takdirde 15 gün sonra önlem almak için çok olacak ve eyvah demekten başka yapacak bir şeyimiz kalmayacak.

* Çok zor olduğunu ve hayatınıza, ekonominize müdahale edildiğini düşündüğünüzü biliyorum.

* Ancak bu kısıtlamaların geçici bir süre için yapıldığını ve hayatımızı kurtarmak için zorunlu olduğunu da bilmenizi istiyorum.

* Büyüklerimize bu dönemde hastalıklı gibi davranmayın. Saygılı olun, taşıdıkları riskleri anlatın.

* Gençler de kendilerini izole etmedikleri takdirde evde birlikte yaşadıkları büyüklerine hastalık taşıyabilirler.

* Biz Bodrum'da yayılma sürecini yavaşlatabiliriz. Buna inanıyorum.

* Bunu ancak kendi kurallarımızı koyarak ve uygulayarak yapabiliriz.

* Gelin, biz Bodrum'da sokağa çıkma yasağını kendimiz ilan edelim.