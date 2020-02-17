Bodrum’a 322 milyon liralık altyapı yatırımı

Turgutreis, Gümüşlük ve Akyarlar Kanalizasyon Hattı Temel Atma Töreni, Fener Burnu’nda düzenlendi.

Törene CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arsa, Muğla CHP Milletvekili Burak Erbay, yüklenici firma yöneticisi Korhan Atilla ve yaklaşık 500 vatandaş katıldı.

BODRUM TARİHİNİN EN BÜYÜK ALTYAPI YATIRIMI

Törende konuşan Ahmet Aras projenin halkın yüzde 30’unun yaşadığı bölgede gerçekleştirileceğini ve bunun ilçede bugüne kadar yapılan en büyük altyapı yatırımı olduğunu belirtti.

Aras şöyle konuştu:

* Proje turistik mahallelerimiz için çok büyük önem taşıyor, şu anda Bodrum şantiye görünümünde.

* Birtakım sıkıntılar çekilecek ancak vatandaştan ‘siz yeter ki yatırım yapın, biz sıkıntıya razıyız’ mesajları alıyoruz.

* Bodrum’un yıllardır biriken sorunlarını büyük bir hızla çözüyoruz.

* Bu çağda 50 sitede 15 bin kişi bu yıla kadar susuz yaşıyordu. 10 ayda bu su sorununu çözdük.

* Bugün başlattığımız ve 322 milyon liraya mâl olacak bu dev yatırım ile Bodrum kentinin çok önemli bir sorununu çözmüş olacağız.

MUĞLA’NIN ALTYAPI YATIRIMLARI İÇİN 5 MİLYAR LİRAYA İHTİYAÇ VAR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün bu yıl yatırımların büyük bölümünün Bodrum’a aktarıldığını ancak Muğla ili ve ilçelerinin altyapı sorununun tamamen çözülmesi için yaklaşık 5 milyar liraya ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Bu yıl 1 milyar liralık yatırım yapıyoruz.

* Ancak tüm bunların altından Muğla olarak tek başına kalkmamız mümkün değil.

* Turizme hizmet veren, ülke ekonomisine büyük girdiler sağlayan ilimiz ve ilçelerimizin, hükümetten ve devletimizden destek beklemeye hakkı var.

* İyi ilişkiler içerisinde bu sorunların hepsini aşacağız.

* Bu yatırım Bodrum’un tarihinde yapılan en büyük yatırım.

* Bodrum’un tüm alt yapısını çözmek için proje üretmeye devam edeceğiz. Ancak yapılaşmaya da ‘dur’ demek lazım.

* Bodrum artık inşaata, betona doydu. Bu nedenle acil olarak mastır planlarımızı hazırlamalıyız.

İZMİR MARŞI İLE TEMEL ATILDI

Gürün’ün konuşmasının ardından İzmir Marşı ve yağan konfetiler ile temel atma töreni gerçekleştirildi. Başkan Aras ve Gürün ile protokole katılanlar yapımı bir ay önce başlayan kanalizasyon hattının ilk bölümünde incelemelerde bulundu.

57 PROJEYE 322 MİLYON

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum yarımadasında 2024 yılına kadar 57 farklı proje 322 milyon liralık yatırım yapacak.

Dünya Bankası ve İller Bankası bu projeye 83 milyon euroluk kredi sağladı.

Projenin temeli atılan ilk bölümüne 120 milyon lira harcanacak ve 160 kilometrelik kanalizasyon hattı yapılacak. Böylece, Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.