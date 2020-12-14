‘Borçlanmadan 704 milyon liralık projeyi tamamladık’

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bugüne kadar hayata geçirdikleri projeleri ve gelecek yıl planlanan projelerini SÖZCÜ'ye anlattı. Borçlanmadan ve mevcut borçları azaltarak 144 projeyi tamamladıklarını, 8 bin 500 esnafa 500'er liralık su faturası desteğinde bulunduklarını söyledi. 2020 yılında bankalardan borç kullanmadıklarını,704 milyon lira bedelli 144 projeyi halkla buluşturduklarını belirten Başkan Seçer, “2 milyar 200 milyon lira borçla devraldığımız belediyede, borçlarımızı 1.5 milyar liraya indirdik. 2021 yılı içinde, 1.5 milyar TL'lik 199 projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

ÇİFTÇİYE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Her daim çifçinin yanında olduğunu belirten Seçer, çiftçiye 60 bin metre sulama borusu yardımı yaptıklarını da belirtti. Vahap Seçer, “Önümüzdeki yıl bu 100 bin metreye ulaşacak. 60 üreticiye ücretsiz 25 küçükbaş hayvan ve yem desteği verdik. 5 yıl sürecek olan ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi de genişleyecek” açıklamasını yaptı.