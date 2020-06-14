Boyalı kağıtlardan Euro yapan dolandırıcı böyle yakalandı!

Türkiye’de zincir pizza restoranı açmak isteyen iş insanı S.Z.K., sosyal medya üzerinden Güney Afrikalı A.A.’yla tanıştı. A.A., S.Z.K.’ya siyah boyalı kağıtları özel solüsyonla gerçek Euro’ya çevirdiğini belirterek, kolay yoldan para kazanmayı teklif etti ve 25 bin Euro istedi.

POLİS OTEL GÖREVLİSİ KILIĞINA GİRDİ

Şahsın teklifini kabul eden ve bir otelde randevu ayarlayan iş insanı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Otel görevlisi kılığına giren polis, Güney Afrikalı dolandırıcıyı suçüstü yakaladı.

HAKİM SERBEST BIRAKTI

Dolandırıcının yanında getirdiği valizde mini çelik kasa, dört balya sahte para ve solüsyon ele geçirildi. Zanlının, solüsyonla sahte parayı boyalarından arındırması, polis kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)