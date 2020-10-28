Bu yıl 13 bin hektar orman kül oldu

Ülkemizin çeşitli yerlerinde içimizi yakan orman yangınlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. 2020 yılının ilk 9 ayında Türkiye genelinde 2 bin 792 orman yangınında 12 bin 806 hektar alan zarar gördü. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, acı tabloyu açıkladı.

Pakdemirli, “2 Ekim 2020 tarihi itibariyle 2 bin 702 adet orman yangını meydana gelmiş, 12 bin 806.66 hektar alan zarar görmüştür. 2020 yılında orman yangınları ile mücadelede 10 bin 545 yangın işçisi, 4 bin 110 teknik eleman ve 6 bin 435 muhafaza memuru görev almaktadır.

2 UÇAK 27 HELİKOPTER KULLANILDI

Yangınla mücadelede 1072 arazöz, 281 su ikmal aracı, 2 bin 267 ilk müdahale aracı, 185 dozer ve 473 diğer araçlar kullanılmaktadır. Bu yıl yangınla mücadelede hizmet alımı ile 2 adet uçak ve 27 adet helikopter kullanılmıştır” açıklamasını yaptı. Bakan Pakdemirli, orman yangınlarının önlenmesi için halkın bilinçlenmesi adına eğitimler ve seminerler düzenlendiğini ifade etti.