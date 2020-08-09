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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Sütlücü Köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına 6 helikopter, bir uçak, 11 arazöz ile müdahale ediliyor.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
17:32 -
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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Sütlücü Köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebep ile orman yangını çıktı.

6 helikopter, bir uçak, 11 arazöz ile müdahale edilen yangınla ilgili Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

*09.08.2020 tarihinde saat 14:47'de Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü Gelibolu Şefliği 255 nolu bölmede orman arazisinden duman çıktığı tespit edilerek, ekiplerimiz yangın mahalline sevk edilmiştir.

*İlk müdahale saat 14:57'de yapılmıştır. Yangın ihbarı ile birlikte Çanakkale, Keşan, Edremit, Balıkesir, Bursa ve Karabük helikopterler ile İzmir Amfibik Uçak derhal yangın mahalline hareket ettirilmiştir.

*Çok kuvvetli aleyhte rüzgara rağmen yangın söndürme çalışmaları olumlu yönde devam etmektedir.

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