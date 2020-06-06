Çarpıcı sonuç: AKP’nin oy oranı yüzde 30’lara düştü

KONDA Araştırma Şirketinin Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP'nin oy oranının yüzde 45'lerden yüzde 30'lara gerilediğini açıkladı ve ”Su kaynıyor. Çayın altı açık, buhara döndüğü gün fark edeceğiz” dedi.

Davutoğlu ve Babacan’ın AKP'den oy alacağını belirten Ağırdır, “Bu iki parti de zorlu rakip ve 2 oydan birini AK Parti seçmeninden alacak” açıklaması yaptı.

30 yaşın altında 19 milyon seçmen olduğunu kaydeden Ağırdır şunları söyledi:

* Bu gençlerin yarısı mevcut siyasi aktörlerden umudunu kesmiş durumda. 2023'te de ilk kez oy kullanacak 4 milyon genç seçmen de mevcut siyasileri reddediyor. Kendini şu anda partisiz, boşlukta, umutsuz hisseden yüzde 36 civarında bir kitle var.

* Her 100 kişiden 29'u borçlanıp, yardımlarla karnını doyuruyor, halkın yüzde 55'inin gelecek kaygısı var. İnsanların elinde bir aylık erzak ya da geçimini temin edecek para yok.

Karar TV'ye siyaset gündemini değerlendiren Ağırdır konuşmasından satır başları:

İYİ PARTİ TABAN BULDU: Yeni partilerin kitleyi yakalama potansiyeli var. En iyi örnek İYİ Parti'nin vücut bulması. Sadece Meral hanımın başarısı değil. Ülkem-bayrağım diyen ve farklı kimliklerle iç içe olan seçmen İYİ Parti'de, muhafazakar kesime yakın olan geleneksel seçmen ise MHP'de kaldı. İktidar bloğu, İYİ Parti'ye engelleyemedi. Sosyolojik bir taban var.

AKP'NİN OYU 30: AK Parti oy kaybediyor, kaybetmiyor meselesi değil. Çözülüyor, gidecek yer bulamıyor. Yüzde 45’den 30'lara düştü. Bu bir alamettir, ama gidecek yer bulamadı. Su kaynıyor, çayın altı açık, buhara döndüğü gün fark edeceğiz. Şubat ayı ölçümümüzde AK Parti yüzde 30'un altında idi.

MİNDERE ÇAĞIRIYORLAR: Davutoğlu ve Babacan’ın partilerinin ölü doğduklarını sanmıyorum. İkisi de Tayyip bey için zorlu rakip olacak. Mücadeleden kaçmıyorlar, ‘Tırsmışlar, vazgeçiyorlar' gibi halleri de yok. Tayyip Bey'in beklediğinden de öte mindere davet etmeye çalışan dil karşısında AK Parti bocalıyor. İki oydan birini AK Parti seçmeninden alacaklar. Her bir puan AK Parti'nin iktidar gücünü etkiler. Futbol jargonu ile müthiş maç oldu ama golsüz bitti diyeceğimiz bir tablo oluşacak. Kimse de ringlerden kaçmıyor.

YÜZDE 29 BORÇLU: Coronadan önce yaptığımız ankete göre 100 kişiden 29'u ya borçlanarak, ya yardımlarla veya aile-komşu dayanışması ile karnını doyuruyor. Ocak ayı itibariyle her 100 kişiden 47'si çalışma hayatında. Çalışan her 38 kişiden 30'u ise işini kaybederse geçinemeyecek düzeyde. Yüzde 55'i gelecek kaygısı yaşıyor. İnsanların elinde bir aylık erzak ya da geçimini temin edecek paraları yok.