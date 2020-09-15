‘Çekiçli vahşet’ olayında yeni gelişme! Öldürülmeden önce açtığı ‘uzaklaştırma’ davasını kazandı ama…

Kamuoyunda ‘çekiçli vahşet’ adıyla bilinen Işık İkizoğlu cinayetinden bir yıl önce, Işık eski eşi Yahya Cengiz Küçük’e şiddet, tehdit ve basit yaralama nedeniyle dava açtı.
Işık İkizoğlu’nun davayı eşinden şiddet gördüğü ve göreceği endişesiyle uzaklaştırma kararı çıkartmak için açtığı öğrenildi. Eski eşi İkizoğlu’nu başına çekiçle vurarak öldüren Küçük, 3 Mayıs 2018 tarihinde ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Dikili 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Işık’ın annesi Fatma Füsun Cebeciler, babası Yaşar İkizoğlu ve ablası Başak İkizoğlu da katıldı.
Alanya L Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda olan sanık Yahya Cengiz küçük ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla dahil oldu.
Duruşmada sanık Küçük, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum. Suçsuzum” dedi ve beraatını istedi.
Mahkeme Küçük’e, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere 1 yıl 6 ay ceza verdi. Sanık Küçük ise hükmü istinaf ettiğini beyan etti.
“YARIM KALAN İŞLERİNDEN BİRİYDİ”
Mahkeme sonrası bir açıklama yapan Işık’ın ablası Başak İkizoğlu, şu ifadeleri kullandı;
*Bugün Işık’ın sağken 2016 yılında açtığı dava için buradayız. Kardeşim bu davayı açtıktan bir yıl sonra 2017 yılında yaşamını kaybetti. Bugün kardeşimin aramızda olmadığı bu davadan sanık ceza aldı.
*Bu cezanın önemi çok büyük. Çünkü kardeşimin bu dünyada yarım kalan işlerinden biriydi ve sonuçlandı. Bir diğer önemi ise uzaklaştırma kararı alınan kadınların daha temkinli korunması sağlamak için bir örnek olmasıydı.
*Buradan şunu söyleyebilirim; bazen bir yakınımızı kaybedebiliriz. Bu bizim için çok derin acılara neden olabilir. Ama asla vazgeçmemeliyiz.