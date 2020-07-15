Cezaevinden izinli çıkan ‘hijyenik’ hırsız 15 günde 16 evi soydu

Adana’da Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, maske, eldiven ve bere takarak apartmanların giriş katlarındaki daireleri soyan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin, 13 Temmuz’da 100. Yıl Mahallesi’nde bir apartmana girdiğini tespit eden polisler harekete geçti. Apartmanın balkonundan atlayarak kaçmaya başlayan hırsız yaşanan kovalamacanın ardından bir otomobilin altında yakalandı.

24 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin, Tarsus Cezaevi’nden Covid-19 tedbirleri kapsamında izinle çıkan Bilal K. olduğu ortaya çıktı. 25 yaşındaki sabıkalının 24 suç kaydının bulunduğu ve 15 gün içinde 16 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Bilal K.’nın üst aramasında 4 bin 220 TL, evinde yapılan aramalarda ise kol saati ve kadın çantaları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. (İHA)