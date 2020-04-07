CHP’li Ağbaba: ‘Evde kal’ demek, ‘Evde aç kal, öl’ demektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba İnfaz Kanunu'nda değişiklik öngeren teklifin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, corona virüsü salgını nedeniyle evde kalarak ekonomik sıkıntılar çeken meslek sahiplerini gündeme taşıdı.

Tüm milletvekillerinin koruyucu maske ile katıldığı tarihi meclis oturumunda kürsüye çıkan Ağbaba, şöyle konuştu:

* Kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezi çalışanlarının sayısı 504 bin, kapatılan kahvelerin sayısı 71 bin 103, çalışan sayısı 213 bin. Okullarda, yurtlarda karantina nedeniyle kapatılan kantinlerde işçi sayısı 150 bin kişi. 6 milyon sokak çalışanı var.

* Simitçisi, kestanecisi, seyyar satıcısı. ‘Toz bezi değil, ev emekçisiyiz' diyen, gündelik yevmiyeyle geçimini sağlayan kadınlar var, 1 milyon kişi.

* Yine AVM'lerde çalışan 523 bin kişi, 42 bin 350 lokanta çalışanı, 350 bin güvenlik görevlisi, Türkiye genelinde 300 bin pazardan pazara çalışmaya giden insanlar, okullar kapandığı için okul servisçisi 150 bin kişi, 2 bin 850 eğitim merkezinde çalışan 90 bin kişi…

* Daha bir çok meslek sahibi var. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi mutlaka kiralarının, masraflarının ödenmesi gerekiyor. ‘Evde kal' demek bu insanlara, ‘Evde aç kal, öl' demektir. Devletin bunu karşılaması lazım.

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