Sanat galerisindeki çiniler, 500 yıllık tarihi camiden çalınmış!

Polis ekipleri, geçen hafta Nişantaşı’ndaki bir sanat galerisine operasyon düzenledi. Operasyonda Selçuklu, Osmanlı ve Safevi dönemlerine ait 78 parça tarihi eser ele geçirildi.

GALERİ SAHİBİ SERBEST KALDI

Gözaltına alınan sanat galerisi sahibi Orhan Dağhan Ö., ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ işleminin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen eserler Emniyet’te sergilendi. Orhan Dağhan Ö.’nün 2014’te de Ankara merkezli düzenlenen bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi.

KAPTANPAŞA CAMİSİ’NDEN ÇALINMIŞ

Ele geçirilen 18. yüzyıl Tekfur Sarayı izi taşıyan 21 parça çininin Üsküdar’daki Kaptanpaşa Camisi’nden çalındığı tedpit edildi. Caminin 2015’te restore edildiği, hırsızlığın da aynı yıl gerçekleştiği öğrenildi.

Ele geçirilen eserler, bugün öğlen saatlerinde Kaptanpaşa Camisi’ne götürülerek teslim edildi. 5 yıl önce çalınan çinilerin yerine aynı desende boya yapıldığı belirtildi.