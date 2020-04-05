Çocuğuna sigara içirip sosyal medyada paylaştı!

Kilis'te eşiyle sorunları olduğu ve boşanma aşamasında bulunduğu belirtilen Mustafa Gözükızıl, 8 yaşındaki Akdeniz Anemisi ve böbreklerde protein kaçağı hastası çocuğu Mahmut Gözükızıl'ı bir kafeye götürdü. Burada çocuğuna enerji içeceği içiren baba çocuğuna bir de sigara verdi. Sigara içmeye teşvik ettiği oğlunun fotoğraflarını Instagram’a atan babaya öfke yağdı. Aldığı tepkiler üzerine baba Mustafa Gözükızıl fotoğrafları silerken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü devreye girdi.

EŞİ SAVCILIĞA BAŞVURDU

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili her türlü yasal işlemi başlattıklarını bildirdi. Bu arada Mustafa Gözükızıl’ın eşi Mine Gözükızıl ile Kilis Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak, hasta olan oğlunun boşanma safhasında olduğu kocasının yanında kalmasının sakıncalarını dile getirdi ve çocuğunun sağlığını tehlikeye atan davranışlar sergileyen kocası Mustafa Gözükızıl hakkında yasal işlem yapılması talebinde bulundu.