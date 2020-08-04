Corona nedeniyle 26 hekim ve 52 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

TTB Merkez Konseyi, son iki günde iki hekimin daha COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'na sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu koşullara dikkat çeken bir yazı gönderdi. Hekimler ve sağlık çalışanlarını korumak için ne yaptığını merak ettiklerini bildirdi.

İKİ GÜNDE İKİ HEKİM

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde görev yapan psikiyatri uzmanı Dr. Mustafa Özlü'nün dün, Diyarbakır'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun'un ise bugün yaşamını yitirmesiyle birlikte, COVID-19 nedeniyle yitirilen hekim sayısının 26'ya, sağlık çalışanı sayısının ise 52'ye ulaştığına yer verilen yazıda, “Acımız büyük, üzüntümüz tarif edilemez düzeydedir” denildi.

SALGIN AĞIRLAŞARAK İLERLİYOR

Erken “yeniden açılma” ve tüm uyarılara karşın yapılan hatalar nedeniyle salgının ağırlaşarak ilerlediğine dikkat çekilen yazıda, hekim ve sağlık çalışanlarının sağlık, yaşam ve çalışma hakları konusunda ciddi sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Yazıda “Sonbahardan itibaren salgınla ilgili tablonun daha da ağırlaşacağı ortadadır. Bakanlığınızın ağırlaşması beklenen tabloda sağlık çalışanlarını korumak üzere yeni önlemler alıp almadığını, çalışanlarını korumak için neler yaptığını/yapacağını bilmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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