Coronayı yenen başkan Maçoğlu, görevine döndü

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 22 Haziran’da Erzincan’dan Tunceli’ye döndükten sonra yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan test sonucunda corona virüsü tespit edildi.

Maçoğlu, tedaviye alındığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde 27 Haziran’da taburcu olduktan sonra evinde karantinaya alındı. En son yaptığı testinin negatif çıkmasının ardından, doktorlarının da onayıyla bugün Tunceli Belediyesi binasına gelerek, mesaisine başladı. 25 gün aradan sonra belediyeye gelen Maçoğlu, alkışlarla karşılandı.

“KURALLARA UYACAĞIZ”

Başkan Maçoğlu, belediye önünde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* Arayan herkese ve bütün sağlık emekçilerine sonsuz teşekkür ediyorum.

* Corona virüsünü kapmamak için çok dikkat etmeye çalıştım ama demek ki çok dikkat etmemişiz ve hastalığı kapmışım.

* Bundan sonra ben ve çevremde olan herkes fiziki mesafeye daha dikkat edeceğiz, kurallara uyacağız.

‘KIZIMA VE EŞİME BULAŞTIRDIĞIM İÇİN SUÇLULUK HİSSETTİM’

* Hastalığı eşime ve kızıma bulaştırdım, bundan dolayı çok üzgünüm ve suçluluk duygusu hissettim.

* Yaptığımız son 3 test negatif çıktı. Eşim ve kızımda da negatif çıkınca her ihtimale karşı yine de 10 gün daha karantinada kalacaklar.

* Sağlık personeli arkadaşlara danışarak onay alıp, işi başladım” diye konuştu. (DHA)