Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dört kişi hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal, “Sadece bugün (dün) İzmir CHP il yöneticisi, meclis üyesi, belediye başkanı, il gençlik kollarından dört kişiye galiz küfür ve hakaretleri için suç duyurusu yapıldı” dedi.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan kişilerin CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül oldukları öğrenildi.