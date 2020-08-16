Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ‘Davos’ göndermesi: Gerçeği söylemiyor!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Konya'da partisinin 1. Olağan Kongresi'ne katıldı. Davutoğlu burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılındaki ‘one minute' krizine ilişkin açıklamasına cevap verdi.

Davutoğlu isim vermeden kendisini hedef alan, “Davos’ta bizimle olanlar, şimdi parti kurdular. ‘One minute' dediğimizde, ‘şimdi yandık' diyorlardı” sözlerine sert tepki gösterdi.

ARŞİV GÖNDERMESİ

Davutoğlu, şu sözleri kullandı:

* Sayın Erdoğan bu konuşmasında maalesef gerçeği söylemiyor. Yazık, Davos'ta neler yaşadığımızı ikimiz de yakinen biliyoruz. Bizim geçmişimiz, mücadelemiz, fikirlerimiz ayan beyan ortadadır.

* Sayın Erdoğan bizi hangi konuda eleştirmek istiyorsa eleştirsin. Bunda hiçbir mesele yok. İşte arşiv orada. Davutoğlu ve İsrail diye arayınca neler çıktığını herkes görebilir.



“BİZZAT YÜRÜTTÜM”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan yazık ediyor, ayıp ediyor” diyen Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

* O tarihlerde yandık bittik diyenlerle en büyük kavgayı biz verdik biz. O gece Davos'ta ve Türkiye'de birileri “yandık bittik” diye yakınırken başdanışman olarak Şimon Peres'in özür dilemesi için arka kapı diplomasisini bizzat yürüttüğümü ve bu özrün benim şahsi telefonumdan gerçekleştiğini kendisi de biliyor.

“ATMOSFER DEĞİŞTİ”

* Nitekim o özür beyanından sonra Davos'taki ve ülkemizdeki atmosfer tümüyle değişti.

* Davos'tan istanbul'a dönerken arkadaşlarımızla birlikte Sayın Erdoğan’ın halka hitap ettiği konuşmayı yazarken mealen şu ifadeleri kaleme alan da bendim: “Bundan sonra biz şu veya bu ülke ne düşünüyor diyerek hareket etmeyeceğiz; diğer taraflar Türkiye ne düşünür diye düşünmek zorunda kalacaklar”

* Sayın Cumhurbaşkanı o gecenin şahitlerinden bahsediyor. Allah da millet de bizim hiçbir zorluk karşısında “yandık bittik” demediğimizi bilir.

TRUMP’IN MEKTUBU

Erdoğan'a Trump'ın gönderdiği küstah mektupla yüklenen Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;

* Siz bırakın bunları da; Trump'ın Cumhurbaşkanının şahsında Türkiye'ye hakaret ettiği o mektubu nasıl kabul ettiniz, bu millete bu zilleti nasıl yaşattınız önce onu açıklayın.

* Etrafınızda kim size “aman yanarız, biteriz, Trump'ın hakaretine cevap vermeyelim, ahmak demesini görmezden gelelim” dedi. Önce bunu bir açıklayın.

* Şubat sonunda Suriye'de onlarca askerimiz şehit olduktan sonra kim size “Aman yanarız, biteriz Putin'i hemen biz arayalım, sonra da ayağına gidelim, Ankara'da bir haftadır reddettiğimiz ne kadar madde varsa Moskova'da kabul edelim” dedi. Buna bir cevap verin.

BAHÇELİ GÖNDERMESİ

Konuşmasında Devlet Bahçeli'ye de yüklenen Davutoğlu, “Bizim karnemiz ortadadır, sicilimiz ortadadır. Bize saldıracaksanız bari asgari ahlakı koruyarak saldırın. Siz bizi bırakın da One Minute'e “şov”, Davos'a “sahte kahramanlık”, “One minute balonu” diyen ortağınız Bahçeli'ye meseleyi anlatın” ifadelerini kullandı.

“YALANCI GÜLÜŞLER”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kurdaki dalgalanmaya ilişkin “kur iner de çıkar da” sözlerini eleştiren Davutoğlu şunları söyledi:

* TL'nin bu denli yüksek değer kaybetmesiyle rekabetçi ekonomi değil en fazla kalitesiz bir ekonomi olursunuz. Madem paramız değer kaybedince rekabetçi ekonomi oluyorduk niçin 1994'de, 1999'da ve 2001'de olamadık?

* Bu nasıl bir cahilliktir, sorumsuzluktur. Acziyet içinde yalancı gülüşlerle milletin aklıyla alay edercesine bir tavır takınacağınıza; Hadi istifa sizin kitabınızda yok bari erdemli bir duruş gösterip en azından özür dilemeyecek misiniz?