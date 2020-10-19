Dehşet görüntülerle ilgili yakalanan 3 şüpheli adliyeye gönderildi

Olay, Avcılar, Yeşilkent Mahallesi'nde dün 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan iki aile arasında, araç parkı sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce, ellerine sopa ve balta alan 3 kişi komşularına saldırıda bulundu. İzleyenleri dehşete düşüren görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

“Neden evimin önüne park ettin” tartışmasıyla başlayan kavgada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltı alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mesut Ö.(29) Cemal Ö.(21) ve Murat Ö.(32) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GEÇMİŞE DAYALI HUSUMET

Şüphelilerin saldırdıkları komşularıyla 2 yıl önce de kavga ettikleri, yaşanan olayın adliyeye yansıdığı ve aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu belirtildi.

DEHŞET GÖRÜNTÜLER

Görüntülerde saldırganlardan biri elindeki baltayı ters tutarak karşısına çıkan herkese vuruyor. Yaşlı insanların da arada kaldığı olayda, elinde balta olan şüphelinin bir kadına saldırması da dikkat çekiyor.