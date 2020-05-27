Dere yatağına beton döktüler: Bunların vazgeçilmezi beton ve para!

Fındıklı’da bulunan Paçva Irmağı’nın ıslahı için geçmiş dönemki AKP’li belediye ve Devlet Su İşleri (DSİ) ortaklığıyla hazırlanan proje 12 Mayıs’ta başladı. DSİ tarafından yapılan ıslah çalışmalarında derenin yatağı değiştirilerek su, yan tarafa açılan kanaldan akıtıldı. Ardından da 150 metrelik dere zeminine beton döküldü.

Çalışmalar devam ederken Rizeli olan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu bölgede inceleme yaparken yaşanan tahribatı fark etti.

”GÜZELİM IRMAĞI NE HALE GETİRDİLER!”

CHP’li Bekaroğlu sosyal medya hesabından derenin eski ve yeni halini paylaşarak, “Bu güzelim ırmağı ne hale getirdiler! Irmak yatağına yarım metre beton döktüler. Bunların vazgeçilmez iki kutsalı beton ve para. Tarihe böyle geçecekler” diyerek tepki gösterdi.

CHP’li Fındıklı Belediyesi de sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Geçmiş belediye döneminde Devlet Su İşleri ile projelendirilen ve bu dönem bizlerden yer teslimi dahi almadan yapımına başlanan yerle ilgili belediye başkanımız ve mahalle heyeti gerekli itirazlarda bulunarak çalışmalarını başlatmıştır” ifadelerini kullandı.

”BİZDEN HABERSİZ ÇALIŞMA YAPMIŞLAR”

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada,şunları söyledi:

* Daha önceki belediye döneminde bölgede bulunan 3 ırmağın ıslahı için program hazırlanmış. Biri de Paçva Irmağı.

* DSİ, burada çalışma yaptığını bize bildirmedi. Dere ıslahı böyle yapılmaz. Dere yatağına beton atılarak doğal hayat ve çevre tahribat edilmiş.

* Buranın perişan edildiğini görünce hemen DSİ müdürüyle görüştüm. Çalışmaların durdurulmasın istedik.

* Şimdi DSİ mühendisleri geri kalan kısımlar için farklı ve doğaya uygun bir proje üzerinde çalışıyor. Yatırımlara karşı değilim ama doğaya zarar verirse karşısında dururum.