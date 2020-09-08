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Devletin zirvesini ağırlayan kaymakama FETÖ’den ihraç

FETÖ soruşturması kapsamında 100’e yakın vali yardımcısı ve kaymakam ihraç edildi. 26 Ağustos’ta Erdoğan, Oktay, Bahçeli ve komutanlarla fotoğraf çektirip paylaşan Ahlat Kaymakamı Erat da ihraç edilen isimler arasında.

Veli TOPRAK
06:00 -
Haberler Gündem
Devletin zirvesini ağırlayan kaymakama FETÖ’den ihraç

İçişleri Bakanlığı'nda büyük bir FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu illerinde görevli vali yardımcısı ve kaymakamların ağırlıklı olduğu 100'e yakın mülki amir, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınarak ihraç edildi.

CUMHURBAŞKANI’NIN YANINDA…
Kaymakam Erat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bitlis Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nda fotoğraf çektirmişti.

Bir hafta önce 1071 Malazgirt Zaferi etkinliğinde devletin zirvesine ev sahipliği yapan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat da FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan isimler arasında.

İki gün önce açığa alınan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, 26 Ağustos'ta ilçesinde devlet protokolünü ağırladı.

G.KURMAY BAŞKANI iLE…
Erkan İsa Erat, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in yanında poz vermişti.

1 YIL ÖNCE GÖREVE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Erat, sosyal medya hesabından bu fotoğrafları “1071 Ahlat etkinliğimizden” diyerek paylaştı. İhraç edilen Kaymakam, 28 Ağustos 2019 tarihinde ilçede göreve başlamıştı.

C.BAŞKANI YARDIMCISI İLE…
Kaymakam, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yan yana durmuştu.

İŞTE AÇIĞA ALINAN MÜLKi AMİRLER

– Vali Yardımcıları: Bedir Deveci (Adıyaman), Nebi Çanga (Artvin), Cevat Uyanık (Artvin), Yusuf Gemici (Bingöl), Kemal Karahan (Bitlis), Mehmet Fevzi Dönmez (Düzce), Yunus Koç (Iğdır), Barbaros Baran (Karabük), İdris Akça (Muş), Murat Girgin (Sinop), Fatih İzmir (Şırnak), Akın Zor (Tunceli), Ferhat Atar (Van)

– Kaymakamlar: Sadettin Doğan (Kahta), Bedirhan İmamoğlu (Besni), Hasan Doğan (Diyadin), Abdullah Kadıoğlu (Patnos), Fatih Dülgeroğlu (Arhavi), Muhammet Furkan (Güroymak), Hakan Şeker (Uzundere), Mustafa Selim (Narman), Cevat Gün (Tirebolu), Emre Yalçın (Malazgirt), Ahmet Demirci (Erzin), Yasin Yunak (İnebolu), Ahmet Altun (Bahşılı), Barbaros Akbulak (Pötürge), Hamza Özer (Akçakale), Adem Can (Çaldıran), Fatih Sayar (Gürpınar), Fatih Okumuş (Boğazlıyan), Hasan Günaydın (Asarcık)

BAHÇELi’NiN YANINDA…
Erat, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmüş, fotoğrafları sosyal medyada yayınlamıştı.

Son güncelleme: 00:52 08.09.2020
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