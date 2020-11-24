Diş Hekimliği Fakültesi olacaktı çöplük oldu

Giresun Üniversitesine bağlı olarak Bulancak ilçesine yaklaşık 3 yıl önce Diş Hekimliği Fakültesi binası temeli atıldı. 2018 yılında da Üniversite Senatosu binanın Diş Hekimliği Fakültesi yapılması kararı aldı.

Belediye Başkanı Recep Yakar ile dönemin Üniversite Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun arasında yapılan anlaşma gereği binayı belediye yaparak üniversiteye devredecekti. Zeminle birlikte 5 kat olarak planlanan binanın büyük bir kısmı yapıldı. Ancak üniversite rektörünün değişerek Prof. Dr. Yılmaz Can’ın göreve gelmesiyle fakülte planları da suya düştü.

İLÇE AKADEMİK MERKEZ HALİNE GELECEKTİ

2 dönemdir Bulancak Belediye Başkanlığı görevini yerine getiren AKP’li Recep Yakar, Diş Hekimliği Fakültesinin açılmasıyla birlikte ilçenin akademik merkez haline geleceğini söyleyerek şöyle konuşmuştu; “Bulancak, Giresun'a yakınlığı ve kolay ulaşılabilir olması sebebiyle de Giresun Üniversitesi'nin gelişim alanı içindedir.

Giresun'un en büyük ilçesi konumundaki Bulancak, Diş Hekimliği Fakültesi ve Teknokent'in de hayata geçmesiyle akademik bir merkez haline dönüşecektir. Yıllardır sürdürülen mücadeleler ve görüşmeler sonucunda bugün gelinen nokta sevindirici ve gurur vericidir. İlçemiz bir öğrenci kenti haline gelecektir”

İNŞAAT DURDU YENİ REKTÖR VAZGEÇTİ

Fakültenin kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken, açıklanmayan bir nedenle yüklenici şirket binayı inşaatını yarım bıraktı. Ve bu sırada Üniversitenin rektörü de değişti. 2019 yılında rektör olarak atanan Prof. Dr. Yılmaz Can, Diş Hekimliği Fakültesinin yanlış yere yapıldığını açıkladı. Can, Şubat 2020 yılında yaptığı açıklamada, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek Diş Hekimliği Fakültesi’nin de aynı yere yapılacağını vurgulayarak, “Tıp Fakültesi Morfoloji binası için 47 milyon TL’lik ödenek çıktı.

Binanın bu yıl içerisinde temeli atılarak 3 yıl gibi süre içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Aynı bölgeye Diş Hekimliği Fakültesinin de yapılması kararını aldık. Diş Hekimliği içinde 7 milyon TL gibi bir bütçe gerekiyor. Bu bütçe içinde çalışmalarımız olacaktır. Gerekli olması halinde ilimizin hayırseverlerinden de destek isteyeceğiz. Dolayısıyla Aksu mahallesinde yapılmakta olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresi sağlık üssü haline gelecektir” dedi.

BİNA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Diş Hekimliği Fakültesi umudu ile yapımına başlanan ve yarım kalan binanın geçen zaman içerisinde tamamlanan kısımları da kırılıp dökülmeye başladı. Milyonlar harcanan binanın içerisi çöplüğe dönüşürken İYİ Parti İlçe Başkanı Süleyman Bayrak, devletin parasını boş yere harcayanların halka hesap vermelerini istedi.

Belediye Başkanı Recep Yakar tarafından siyasi bir yatırım olarak binanın yapılmaya başlandığını dile getiren Bayrak, “İlçe halkını kandırdılar. Devletin parasını boşuna harcadılar. Kentin merkezinde ki bina sarhoşların mekanı oldu. Harcanan paraya yazık. Burayı bir şekilde değerlendirmek lazım” diye konuştu.