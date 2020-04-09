Doran Acemoğlu kimdir, nerede doğmuştur? Doran Acemoğlu kaç yaşındadır?

Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsünün, dünya ekonomilerinde de yıkıcı bir sonucu olacak. Ekonomistler şimdiden corona virüsü sonrası dünyanın içinde bulunacağı ekonomik durumu tartışmaya başladı bile. Bu ekonomistlerden biri de Prof. Dr. Kamer Daron Acemoğlu. ABD'nin en önemli üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Ekonomi Bölümü'nde çalışmalarını sürdüren, Türk ve Amerikan vatandaşı Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu nerede doğmuştur? Kaç yaşındadır?

DORAN ACEMOĞLU KİMDİR?

1967 İstanbul doğumlu olan Doran Acemoğlu, Ermeni kökenli bir bilim insanıdır. 1986 yılında girdiği Galatasaray Lisesi'ni bitiren ünlü ekonomist, lisans eğitimini ise İngiltere'de almıştır. Dünyanın en prestijli okullarından olan Londra Ekonomi Okulu'nda yüksek lisansını yapan Deron Acemoğlu, 1993'ten beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde ders vermeye devam etmektedir.

Daron Acemoğlu, kendisi gibi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ders veren Asuman Özdağlar ile evli ve iki çocuk babasıdır.

DARON ACEMOĞLU'NA ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Daron Acemoğlu’nun üstün başarılarından biri de 2005 yılında John Bates Clark madalyası ile ödüllendirilmesidir. Daron Acemoğlu’nun ilgi alanı içine giren başlıca konular, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliğidir. En güncel çalışmaları ise “kurumların ekonomik gelişim ve siyasal ekonomideki yeri” üzerinedir. Bu alandaki çalışmaları, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2006 yılında “Bilim Ödülü”ne layık görüldü.

Ayrıca Daron Acemoğlu, 2013 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü Sosyal Bilimler dalında kazanan isim olmuştur. Acemoğluna ödülü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Güş tarafında verilmiştir.