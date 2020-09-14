Düğünde çekilen halay pahalıya patladı

Corona virüsü vakalarındaki artış üzerine İçişleri Bakanlığı, düğünlerle ilgili bir genelge yayınladı. Genelgeye göre; sünnet düğünü, sokak düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere izin verilmeyeceği, düğün ve nikahların ise belirlenen mekanlarda en fazla 1 saatte tamamlanacağı bildirildi. Yiyecek içecek ikramı yapmak ve halay çekmek de düğünlere getirilen yasaklar arasında.

YASAK DÜĞÜNE BASKIN

Ancak yapılan denetimler bu yasaklara uyulmadığını ortaya koyuyor. Malatya’ya bağlı Yeşilyurt ilçesi Özal mahallesinde yasak olmasına rağmen sokak düğünü yapıldı.

Yasak düğüne baskın yapan Denetim yapan Düğünde sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle halay çeken damat ve beraberindeki 6 kişiye jandarma ekipleri tarafından 3 bin 180’ner TL idari para cezası uygulanırken, düğüne ise son verildi.

DENETİMLER SIKLAŞTI

Öte yandan son dönemde Covid-19 vakalarının arttığı Malatya'da jandarma ekipleri halkı hem bilinçlendirme hem de kurallara uyması noktasında yoğun mesai harcıyor. Jandarma sorumluluk sahasında yer alan düğünler başta olmak üzere mesire alanları ile umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlara Covid -19 tedbirleri hatırlatılıyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına kurallarına uyulup uyulmadığını da denetleyen ekipler, maske de dağıtıyor. (İHA)