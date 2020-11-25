Dünyayı kıskandıran VIP uçak filomuz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyesi bakanların ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının kullandığı devlete ait çok sayıda uçak var.

Bu uçakların sayısı konusunda bir netlik yok. Israrlı sorulara rağmen resmi açıklama yapılmıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “konunun muhatabı Ulaştırma Bakanlığı” diyerek topu bakanlığa atarken, Ulaştırma Bakanlığı'ndan “Bizim bilgimiz yok” yanıtı veriyor.

Derinlemesine bir araştırma yapıldığında, özellikle Erdoğan ve bakanların kullanımı için oluşturulan bir uçak ve helikopter havuzu olduğu ortaya çıkıyor. Bu havuz Türk Hava Yolları VIP Filo Başkanlığı tarafından yönetiliyor. Uçakların bakımından, görevlendirilecek pilotların ve kabin ekibinin koordinasyonuna kadar her şeyiyle VIP Filo Başkanlığı ilgileniyor.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KONUŞLU

Bu filo ağırlıklı olarak, geçtiğimiz yıl eşi görülmemiş şekilde en üst standartlardaki iki pisti kırılarak üzerine hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı'nda konuşlu. Atatürk Havalimanı neredeyse bu havuzdaki uçaklar için kapatılmış durumda. Halen bu havuzdaki uçaklar dışında kargo uçakları ve özel jetler bu meydanı kullanabiliyor. Kargo uçakları yeni havalimanındaki yerleri hazır olduğunda Atatürk Havalimanı'nı terk edecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAKLARI ARASINDA

Açık kaynaklara bakıldığında bu havuzda 13 uçak ve 3 helikopter bulunuyor. Havuzdaki en büyük uçak Katar'ın hediye ettiği söylenen 400 millyon dolar değer biçilen Boeing 747-8 aynı zamanda dünyanın en geniş gövdeli uçaklarından biri. Ardından Airbus A330-200 Pestige model uçağı filodaki en büyük uçak sıfır alındı. Filoda Ürdün devletinden alınan bir Airbus 318, İtalya'dan bir dönem Başbakan Berlusconi'nin kullandığı Airbus 319 bulunuyor.

ÖZAL DÖNEMİNDE ALINANLAR VAR

Küçük boyutlu iş jetleri arasında 2 adet 16 koltuklu Gulfstream G550 ve Özal döneminde alınan 14'er koltuklu tescilli Gulfstream G450 ve 550 yer alıyor. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde kalibrasyon uçağı olarak kullanıldıktan sonra kabinleri modifiye edilen, 8 koltuklu iki Cesna Ciatiton V de VIP filonun en küçük uçakları.

Filoda, 3 adet de döner kanat hava aracı olarak Amerikan Sikorsky yapımı S-92 helikopter bulunuyor.

UÇAKLAR



TC-TRK Boeing 747-8 intercontinental

Katar, 2 yıl önce filosundaki Boeing 747-8 tipi VIP jetlerinden birini satışa çıkarmıştı. Türkiye'nin ilgi göstermesi üzerine 400 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen uçağın Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye edildiği açıklandı. Dünyanın en büyük uçakları arasında yer alan Boeing 747, filodaki en büyük uçak.

TC ANA Airbus A319-115 cj

2000 model olan ve İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi tarafından bir dönem kullanılan uçak 2005'te İtalya Hava Kuvvetleri’nden alındı. Uçağın kabini özel olarak donatıldı. Uçak Şubat ayında Arnavutluk'un kullanımına verildi.

TC-TUR A330-200

2011 yılında fabrikadan çıktıktan sonda ABD'de Gore Design şirketinde modifikasyon işlemleri yapılan uçak 2014'te teslim alındı. 90 yolcu kapasiteli olarak tasarlanan uçakta cep telefonuyla konuşulabilecek sistemler kuruldu. İçinde televizyonlu çalışma odası ile birlikte bir de yatak odası bulunan uçağın orta bölümü de toplantı salonu olarak planlandı.

TC-IST A319-133

2009 model uçak 28 yolcu kapasiteli tasarlandı. Uçakta 1 adette suit mevcut. Ek yakıt tankları sayesinde 7600 km havada kalabiliyor.

TC-ANK A318-112

Daha önce Ürdün Devleti'ne ait olan uçak 2018 yılında alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni İstanbul Havalimanı'na inen ilk uçak oldu.



TC-DAP Gulfstream G550



TC-LAA Cessna Ciatiton v



TC-KOP Gulfstream G550

2010 yılında Genelkurmay Başkanlığı’nın kullanımı için alındı, 2011 yılında sivilleştirilerek VIP uçak filosuna dahil edildi.

TC-TRY Bombardier Challenger 850

TC-ATA Gulfstream G550

TC-CBK Gulfstream G550

TC-GAP Gulfstream G450

TC-LAB Cessna Ciatiton v

HELİKOPTERLER







TC-OBA Sikorsky S92

TC-HUD Sikorsky S92

TC-HEY Sikorsky S92

BAŞKA KURUMLARDA

Devletin sahibi olduğu uçaklar elbette VIP Filo’dakilerle sınırlı değil. Ordunun elindeki uçaklar dışında, özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı envanterinde uçaklar ve helikopterler bulunuyor.