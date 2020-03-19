Eczacılar Birliği’nden denetim isyanı!

Corona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, fahiş fiyat uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulamalar hızla devam ediyor. Vatandaşlar da, yüksek fiyat uygulayn işletmeleri şikayet ederek tüketici haklarını korumaya çalışıyor.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, kendilerine gelen denetim şikayetleri üzerine bir açıklama yaptı. Eczacıların böyle bir ortamda denetlenmesinin doğru olmadığını söyleyen Çolak, şu ifadeleri kullandı;

*Tüm dünya ile birlikte ülke olarak olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. COVID-19 ile mücadelede herkes üzerine düşeni yapmakta, bu mücadele topyekûn bir şekilde devam ettirilmektedir ve böylesi bir ortamda eczanelerimize denetimler yapılmakta, bu doğrultuda cezalar kesilmektedir.

*Bunu asla kabul etmiyoruz. Denetim yapılması gereken yerler eczaneler değildir. Asıl denetlenmesi gereken yerler, üretici firmalar ve tedarikçilerdir.

“BU UYGULAMALARDAN BİR AN EVVEL VAZGEÇİLMELİDİR”

Başkan Çolak, bu süreçte eczacıların morale ve desteğe ihtiyacı olduğunu ve uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;

*Tüm diğer sağlık çalışanları gibi eczacılar da sağlığını, hayatını ortaya koyarak canla başla COVID-19 ile mücadelede ön saflarda yerini almıştır.

*Her şeyden önce sağlık çalışanlarının her zamankinden daha fazla morale ve desteğe ihtiyacı vardır. Eczacılarımızın bir sağlık profesyoneli olarak zamanını, enerjisini bu tarz denetimlere harcamaya zorlanmasını doğru bulmuyoruz.

*Bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir.

Öte yandan denetimlerin ürünlerin alış fiyatlarına ve faturalarına bakılarak yapıldığı öğrenildi.

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