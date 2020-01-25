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Elazığ depremini iki ay önceden bilen uzmandan yeni açıklama

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremi önceden tahmin eden ve uyarılarda bulunan Fırat Üniversitesi eski rektörü Prof. Feyzi Bingöl, SÖZCÜ'ye konuştu. Bingöl, "Depremin olduğu yerin güneydoğusu Kahramanmaraş'a, kuzeydoğusu Bingöl'e doğru olan bölgelerde bir hareketlilik olabilir" dedi.

Mehmet ANDAÇ
13:01 -
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Elazığ depremini iki ay önceden bilen uzmandan yeni açıklama

Elazığ‘da geçen yıl aralık ayında meydana gelen 4.9’luk deprem sonrası SÖZCÜ‘ye konuşan eski Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl, bölgede daha büyük depremler beklediklerini söylemişti. Bu açıklamadan günler sonra ise Elazığ’da 6.8’lik deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Bingöl, bundan sonra olabilecek depremler hakkında Sözcü’ye açıklamalarda bulundu. Bölgenin güneydoğusu ya da kuzeydoğusunda bir hareketlilik beklediklerini söyleyen Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

ZAMANINI BİLEMEYİZ AMA…

* Ben 40 yıldır bu bölgede çalışıyorum. Bu büyüklükte bir depremin olacağını yaptığımız çalışmalarda zaten görüyoruz. Ama gün olarak söyleyemiyoruz. Orada arkadaşlarla yaptığımız çalışmalarla bunu söylüyorduk. O fayı iyi tanırsanız hareketlenmede depremi görebilirsiniz. Ancak zamanını bilemeyiz.

EN FAZLA 7 CİVARINDA OLUR

* Bundan sonra o bölgede bir müddet sakinleşir fakat bu depremin olduğu yerin güneydoğusu Kahramanmaraş’a ya da kuzeydoğusu Bingöl’e doğru olan bölgelerde bir hareketlilik olabilir. Ama onunda dediğimiz gibi zamanını söylemeyiz. Büyüklüğü ise yine bu civarlarda olur. Doğu Anadolu Fay hattında olacak deprem en fazla 7 civarında olur.

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Son güncelleme: 13:03 25.01.2020
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