Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Kovancılar olan depremin derinliği 12 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 09:45, 29/11/2020
Haberler Gündem
Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Saat 08.33’de, Elazığı’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Elazığ’ın Kovancılar ilçesi olarak açıklanan depremin, 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

İlginizi ÇekebilirEvi, eşyalarıyla birlikte yıkılan depremzede mağdur olduEvi, eşyalarıyla birlikte yıkılan depremzede mağdur oldu

 

İlginizi Çekebilirİnşaatçılardan ortak deprem bildirisiİnşaatçılardan ortak deprem bildirisi
Boğaziçi Üniversitesi deprem Elazığ Google Polis son depremler Türkiye WhatsApp
Yayınlanma Tarihi:09:35,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more