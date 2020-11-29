Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Saat 08.33’de, Elazığı’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Elazığ’ın Kovancılar ilçesi olarak açıklanan depremin, 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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