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Emniyetten bekçilerle ilgili o iddiaya açıklama geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü, yapılan son yasal düzenleme ile bekçilerin bekar kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip olduğu yönündeki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

16:40 -
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Emniyetten bekçilerle ilgili o iddiaya açıklama geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Dün bir haber sitesinde avukat Cesim Parlak’ın son yasal düzenleme ile bekçilere, bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisinin verildiği şeklinde bekçilerimizin çalışma usul ve esaslarıyla bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara yer verilmiştir.

* Teşkilatımızı karalamaya yönelik gerçek dışı iddiaların yer aldığı haber sitesi yetkilileri ve bu iddiaları dile getiren avukat hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur.

* Bekçilerimiz vatandaşlarımızın huzur ve güveninin temini için kesintisiz görev yapmaya devam edecektir. (DHA)

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Son güncelleme: 16:48 20.06.2020
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