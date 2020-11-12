Erdoğan’dan Kanada’ya ‘İHA ambargosu’ yanıtı

Türkiye'nin Azerbaycan'a Ermenistan ile çatışmalarda kullanması için İHA vermesinin ardından Kanada hükümeti, Türkiye'ye uyarıda bulunmuş, ardından İHA’larda kullanılan parçayı üreten firma yetkilileri şu açıklamayı yapmıştı:

* Ürettiğimiz parçaların askeri teknolojilerde kullanıldığı konusunda bilgilendirildik ve derhal konuya ilişkin bir soruşturma başlattık. Bu süre zarfında parçalarımızı nerede nasıl kullanıldığı belli olmayan ülkelere yaptığımız satışları askıya alıyoruz.

* Rotax tarafından üretilen tüm uçak motorlarımız tamamen sivil amaçlı üretilmiştir ve sadece sivil kullanım için sertifikalandırılmıştır.

ERDOĞAN: DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN PROJEYİ BAŞLATTIK

Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada’nın uyguladığı ambargoya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Son dönemde Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz destek sebebiyle, İHA'larımızın bazılarında kullandığımız kameraya maalesef Kanada ambargo uyguladı. Biz, ASELSAN'da yerlisini ürettik.

* İHA'larımıza taktık, yolumuza devam ettik. Bununla da kalmadık, aynı kameraların daha iyisini yapmak için şu anda projeyi başlattık. İnşallah her alanda bu anlayışla hareket ederek, yerli ve milli savunma sanayimizi en üst seviyelere çıkartacağız.

2019'UN EKİM AYINDAN BERİ AMBARGO VAR

Kanada, Türkiye'nin kuzey Suriye harekatı sonrası Ekim 2019 tarihinde Türkiye'ye yaptığı savunma teknolojisi ihracatını pek çok kalemde askıya almıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan diğer ülkelere de Kanada örneğini takip etmeleri ve Türkiye'ye yaptıkları savunma ihracatlarını askıya almaları çağrısında bulunmuştu. (İHA)

İlginizi Çekebilir Kanada, Türkiye'ye ihracatı durdurdu

Erdoğan: