Erdoğan’ın kimlik numarasıyla sorgulama yapan 115 kişi gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'nda (MASAK) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve getirilen ve Kasım 2019'da başka kurumlara gönderilen 115 eski personele operasyon düzenledi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre gözaltına alınan 115 kişinin halen TEM'de tutulduğu öğrenildi. “FETÖ” iddiasıyla başlatılan soruşturmada, eski MASAK çalışanlarının “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası ile sistemde sorgulama yapmakla” suçlandığı öğrenildi. Savcılık, Erdoğan'ın geçmişteki para hareketlerinin sorgulandığı iddiasını araştırıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MASAK'ta büyük oranda personel değişimi yaşandı.

BAŞKAN GÖREVDEN ALINDI

FETÖ'den ihraç edilenlerin yerine, diğer kurumlardan uzmanlar getirildi. Bu personel, FETÖ ile mücadele kapsamında “mali suçları” araştırdı, savcılık ve mahkemelere raporlar gönderdi. Ancak 2016'dan beri MASAK Başkanı olarak görev yapan Osman Dereli, 9 Ağustos 2019'da sürpriz bir şekilde görevden alındı.

Dereli'nin yerine Hayrettin Kurt getirildi. Bu görev değişikliğinin ardından MASAK'ta ciddi bir değişime gidildi. 2016'da MASAK'a getirilen 150'ye yakın personel, Kasım 2019'da görevden alınarak Sayıştay, Maliye ve illerdeki defterdarlıklara gönderildi.

“TEK TUŞLA SORGULARIZ”

Alınan bilgiye göre, 30 Haziran Salı günü, eski MASAK çalışanı 115 kişiye saat 06.00'da operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan 115 kişi Ankara Emniyeti TEM Şube'ye getirildi.

“FETÖ üyeliği” iddiasıyla başlatılan soruşturmada, gözaltındaki MASAK çalışanlarına “mülakat” sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası ile sorgulama yapıp yapmadıkları, Cumhurbaşkanı'nın geçmişe yönelik para hareketlerini inceleyip incelemedikleri soruldu. Bazı çalışanların, “Bizim MASAK çalışanları olarak takdir yetkimiz yoktur.

İTİRAFÇILIK TEKLİFİ

Önümüze bin 500 kişilik liste gelir, bunları tek tuşla sorgularız. Ancak biz bu kimlik numaralarının kime ait olduğunu bilmeyiz. Zaten, bilgisayarlar devlet büyükleri ve siyasileri sorgulamaya kapatıldı. Bizler darbe girişiminden sonra güvenlik soruşturmalarından geçirilerek buralara alındık” dediği öğrenildi.

Öte yandan terörle mücadele polisleri, bazı şüphelilere, “Etkin pişmanlık hükümlerinden” yararlanarak itirafçı olmaları yönünde teklifte bulundu. Bazı çalışanlar ise FETÖ'nün ankesörlü arama yöntemini kullanmak ile suçlandı. 115 kişi, dün Ankara Adliyesi'ne getirilerek, sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Hâkimlik kararıyla gözaltı süresi 4 gün daha uzatılan 115 kişi yeniden emniyete götürüldü.