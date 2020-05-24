Esenyurt’ta sosyal mesafeli halay!

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayramın ilk gününde gezici bayram eğlencesi düzenledi. Sihirbaz, tahta bacak, jonglör ve halk oyunlarından oluşan ekipler Esenyurt'u sokak sokak gezdi.

ETKİNLİKLER BAYRAM BOYUNCA DEVAM EDECEK

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri de evde kalan vatandaşlar için bayramın ilk gününde gezici bayram eğlencesi düzenledi.

Sihirbaz, tahta bacak, jonglör ve halk oyunlarından oluşan ekipler Esenyurt'u sokak sokak gezdi. Esenyurtlular da etkinlikleri camlarından izleyerek takip etti.

Halk oyunları ekibinin sosyal mesafeli halayı büyük ilgi çekti.

Salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların moralini yüksek tutmak için yapılan etkinlikler bayram boyunca devam edeceği belirtildi.