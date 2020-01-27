Eski belediye başkanından Mavi Göl itirafı: Önünden geçen yıkılacağını düşünürdü

Elazığ’daki depremde çöken ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Göl apartmanının hikayesi vicdanları sızlattı.

RS FM’deki Atilla Güner'le Akşam Postası yayınına katılan Gezin ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yapan Fethi Aydın, 6,8’lik depremde çöken ve 3 kişiye mezar olan Mavi Göl apartmanı ile ilgili şoke edici açıklamalarda bulundu.

“SADECE DIŞ CEPHEYİ YENİLEDİLER”

Aydın, 2011 Van depreminden sonra Mavi Göl Apartmanı için verilen raporu ve daha sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

* 2011 yılında olan Van depreminden sonra bu binalar kontrolden geçti. Mavi Göl binası için az hasarlı raporu verdiler, keşke ağır hasarlı raporu verselerdi.

* Daha önceki senelerde detaylı incelemeler yapılıp rapor ona göre çıksaydı, tahliye edilseydi de böyle olmasaydı. Binada oturanlar sadece dış cepheyi yenilediler, sadece daha düzgün görünsün diye.

* Bu deprem eğer yaz aylarında gerçekleşmiş olsaydı yüzlerce insan ölebilirdi.

“HER DEPREM OLDUĞUNDA…”

Aydın, “Peki siz belediye başkanıyken bu binayla ilgili bir şey yapamamaktan dolayı rahatsız oldunuz mu?” şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

* Mavi Göl apartmanı, Gezin belediye olmadan önce yapılan bir binaydı. Yoldan geçen herkesin dikkatini çeken binaydı çünkü o yükseklikte ve eğreti duruşuyla başka bir bina yoktu.

* 1994 yılından itibaren 26 yıl içerisinde en az 3-4 kez deprem oldu. Her deprem olduğunda ilk dikkatimizi çeken bina Mavi Göl idi. ‘Acaba bir şey oldu mu’ diye sorardık. Maalesef bu sefer oldu

* Bize bu binayla ilgili herhangi bir vatandaş gelmemişti, gelmiş olsa gerekli yerlere iletirdik. Küçük bir belediye olduğum için yeterli personelimiz de yoktu.