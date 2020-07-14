Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti!

Olay, geçen yıl Toroslar ilçesinde meydana geldi. Özkan Yarbi, velayeti annesinde olan 7 yaşındaki kızına bayram alışverişi yapmak istedi. Bu amaçla da boşandığı Hatun Koç ile buluştu. Eski eşi ile kızını aracına alan Yarbi, yeniden barışmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alınca da aracı ıssız bir yere doğru sürmeye başladı.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ

Koç, bir süre sonra yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Araçtan inen Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfekle çocuğunun gözleri önünde Koç’a ateş etti.Sağ bacağından yaralanan Koç, hastaneye kaldırıldı. Özkan Yarbi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Günlerce süren tedavinin ardından taburcu olan Hatun Koç’un sağ ayağı sakat kaldı. Yarbi hakkında ise “kasten yaralama” suçundan iddianame hazırlandı.

“EMİNE BULUT GİBİ ÖLMEK İSTEMİYORUM”

Eski eşinin daha önce de kendisini bıçakla yaraladığını bu nedenle yüzünün sol tarafının felç olduğunu söyleyen Koç, şöyle konuştu:

* Emine Bulut gibi, Özgecan gibi ölmek istemiyorum. “Çıkınca seni öldüreceğim” diye tehdit ediyor.

* Bu adamın 20 sene kesinleşmiş cezası var. Bu yüzden de beni tehdit ediyor. “Zaten 20 sene cezam var, çıkıp seni öldürürüm” diye tehdit ediyor.

* Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Ben ölmeden önce yetkililer bir şey yapsın. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum. (DHA)