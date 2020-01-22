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Eski MİT’cinin CIA bağlantısına ulaşıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde, Enver Altaylı’nın darbe girişiminden 2 gün önce Türkiye’ye geldiği kaydedildi. Ele geçirilen belgelerde, 15 Temmuz’da Erdoğan’ın ‘hedef’ olarak belirlendiği, darbe girişiminin önemli merkezlerinin haritada işaretlendiği tespit edildi

06:00 -
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Eski MİT’cinin CIA bağlantısına ulaşıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski MİT personeli Enver Altaylı'nın da arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkında yürüttüğü FETÖ soruşturmasında CIA bağlantılarına ulaşıldı.

Altaylı'nın devlet güvenliği açısından çok hassas sayılabilecek bilgileri dezenforme ederek, CIA bağlantılı kişilere servis ettiği kaydedilen iddianamede, “Şüphelinin bağlantılı olduğu ülkelerin ve devletlerin çıkarları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nde destabilizasyon, dezenformasyon, kara propaganda ve soğuk savaş metotlarını kullanarak ülkede kaos ortamı oluşturacak nitelikte faaliyetler yürüttüğü” aktarıldı. İddianamede Altaylı'nın çok sayıda CIA mensubu ile ilişki kurduğu da vurgulanarak, Türkiye'de CIA adına görev yapmış Ruzi Nazar ve Duanne Claridge'e hayranlık duyduğu ve etkisinde kaldığı ifade edildi. Altaylı'nın CIA'nın eski Orta Amerika şefi Alen Fiers ile 53 kez telefonla görüştüğü iddianamede yer aldı.

Enver Altaylı

İÇ KARIŞIKLIK PLANLARI

15 Temmuz'dan iki gün önce Ankara'ya geldiği belirlenen Altaylı'nın darbe girişiminden 4 ay önce de iç karışıklık ve halkı ayaklandırmaya yönelik faaliyetler yürüttüğü iddianamede yer aldı. İddianamede, şüphelinin 18 Şubat 2016'da Türkiye'de bir askeri darbe ortamı hazırlanmasına yönelik rapor hazırladığı ifade edildi. Altaylı'dan ele geçirilen dokümanlar içinde “A Search for Truth-Gerçeği Aramak” isimli bir rapor olduğu, bu raporun ayrıntılı zaman çizelgesi bölümünde ise darbe girişiminin gerçekleştiği önemli yerlerin, harita üzerinde işaretlendiği ifade edildi.

Alen Fiers

Eski MİT'çi Altaylı'da bulunan dokümanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Hedef olarak tespit edildiği'ne ilişkin belge ve 15 Temmuz gecesi kaldığı Marmaris Koyu'nun haritası da çıktı.

Son güncelleme: 01:18 22.01.2020
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