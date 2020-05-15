Fabrikadan skandal duyuru!

DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası’nın Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, duyuru metnini Twitter hesabından paylaşarak karara tepki gösterdi. Türkmen paylaşımında, ”Evet evet, yanlış okumadınız. Sonunda bu da oldu. Salgın riskinin olduğu iki ay boyunca işçileri çalıştıran ve işçilerin virüse yakalandığı Antep’teki Merinos fabrikasında asıldı bu duyuru” ifadelerini kullandı.

”CORONA BULAŞAN İŞÇİYE CEZAİ İŞLEM”

Sözcü’ye konuşan Tekstil İşçileri Sendikası Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, şunları söyledi:

”Merinos fabrikası Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde salgın riskine rağmen işçilerin çalıştırmaya devam ettiği yüzlerce fabrikadan sadece biri.

* Bir süre önce Merinos’un konfeksiyon bölümünde virüse yakalanan işçiler olduğu bilgisi geldi ve biz bunu da duyurduk. Bunun kamuoyuna da yansıması üzerine fabrikanın kapatılmasına karar verildi.

* 2 haftalık kapatmanın ardından işbaşı yapıldığında ‘virüs bulaşan işçi olursa ceza uygulanacaktır’ diye duyuru yapmışlar.

* Salgın riskine rağmen işçileri çalıştıranlar, virüs bulaşırsa işçiyi cezalandırmaktan bahsediyorlar.

”PATRONLARIN KÂRI UĞRUNA…”

Türkiye’de vaka sayısı düşerken Gazintep’te vaka sayılarının hızla arttığını belirten Türkmen, sözlerine şöyle devam etti:

* Antep’te salgın dönemi boyunca sokağa çıkma yasakları uygulandığı günlerde bile Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikaların büyük bir çoğunluğu çalışmaya ve üretmeye devam etti.

* Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı virüsün yayıldığı mahalleleri gösteren haritada bir de görüyoruz ki virüsün en çok yayıldığı mahalleler işçilerin en yoğun yaşadığı mahalleler. Yani resmen patronların kârı uğruna işçilerin sağlığı tehlikeye atılıyor.

* Bu bir skandaldır. Buna izin veren, göz yuman insanların görevleri yaptıkları koltuklarda oturmaması gerekiyor.