Fatih Portakal’ın evi için kiremit cezası! ”Komik ama gerçek”

Gazeteci Fatih Portakal’ın İzmir Seferihisar’da 2015 yılında kurulan çiftliğinde, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapılmış ve kaçak yapıya rastlanmamıştı. Ancak bazı yandaş siteler 8.3 dönümlük çiftliğin inceleme raporuna ulaşıldığını ve ağaç kolonlar üzerine dikilen, çatısı kiremitlerle kapatılan 40 metrekarelik kaçak sundurmanın yıkılacağını iddia etmişti.

Talep ettiği halde kendisine verilmeyen inceleme raporunun nasıl olup da yandaş medyaya sızdırıldığını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a soran Fatih Portakal, evinin üstünde drone uçurulup özel mülkünün dikizlenmesiyle ilgili de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne ve Emniyet’e şikayette bulunduğunu duyurmuştu.

Fatih Portakal, bugün Twitter hesabından paylaşım yaparak, ”’kiremit cezası”’ verildiğini aktardı.

“Komik ama gerçek” diyen Portakal, “4 tarafı açık ,garaj olarak kullanılan yerin sadece kiremitlerinin toplanmasına karar verildi” diye yazdı.



İŞTE FATİH PORTAKAL’IN TWEET'LERİ:

* Kaçakçı’ diyerek haber yapılan arazimde yıkım gerçekleşti!!! Ne mi oldu? Kiremit cezası verildi. 4 tarafı açık ,garaj olarak kullanılan yerin sadece kiremitlerinin toplanmasına karar verildi. Suç unsurları da imha edildi. Komik ama gerçek. Eski ve yeni hali. Hangisi güzel?

* Kişisel bilgilerimin sızdırılması hakkındaki 2. başvurum ise hâlâ cevap bekliyor. @csbgovtr @murat_kurum susuyor. Zaten kimi kime şikayet ediyorum ki! Hukuk devletiymiş bir de. Drone ucuranları da şikayet ettim. Bakalım ondan ne çıkacak? Olsun kiremit cezasını verdiler ya!!!