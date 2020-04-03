Fatma Şahin’den ‘bağış toplama yasağı’ açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. Corona virüsle mücadele kapsamında, başkanı olduğu Türkiye Belediyeler Birliği’nin seferberlik başlattığını belirten Fatma Şahin, İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere getirilen ‘bağış toplama yasağını’ değerlendirdi.

“YARDIMLAŞMADA MÜKERRERLİK ÖNLENMELİ”

Söz konusu kararı “Yardımlaşmada mükerrerliği önlememiz lazım. Bakanlığın bir sistemi var. Kampanya tek sistem üzerinden yürümezse yardımı tabana yaymak ve ihtiyaç sahibine ulaşmak mümkün olamaz. Çift başlılık olmamalı” sözleriyle savunan Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sanıldığı gibi bir yardım kampanyası yürütmediğini, Gaziantep Valiliği’nin öncülük ettiği kampanyaya destek olduklarını söyledi.

Geçmişte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinde bulunan Şahin, “Bizim kampanyamızın Ankara ve İstanbul'la olan farkı şu; Gaziantep Valiliği ayrı bir yardımlaşma sistemi kurmadı. Valilik, sosyal yardımlaşma sistemi üzerinden yürütüyor. İki ayrı hesap iki ayrı seferberlik yok” dedi.

“65 YAŞ ÜSTÜ FİKRİ MANSUR YAVAŞ'IN”

Nevşin Mengü'nün “Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile görüştünüz mü?” sorusuna, “Şimdiye kadar birkaç kez görüştük. Belediye başkanları arasında oluşturulan ortak Whatsapp grubu var” diyen, Fatma Şahin, şunları söyledi: Mesela gruba geçtiğimiz günlerde sayın Mansur Yavaş 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı fikrini yazdı. Ben de hemen İçişleri Bakanımız ile konuştum. Aynı gün kararı çıkarttık.

“AKTİF OLMAK SÜREKLİ BASINA BEYANAT VERMEK DEĞİL”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isim vermeden eleştirilerde bulunan Fatma Şahin “Aktif olmak sürekli ulusal basına çıkıp konuşmak değil. Görevini bilmek ve gereğini yapmaktır. Derdimizi biz bakanlarla konuşuyoruz ve çözüm yolu arıyoruz. CHP'li belediyelerle de çok uyumlu çalışıyoruz” diye konuştu.

“EYVALLAH AVANTAJI VAR AMA…”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nevşin Mengü'nün “Sizin avantajınız da var, iktidar partisi mensubusunuz” yorumuna, “Eyvallah elbette var. Ben yok diyemem ancak ben partilerine bakmadan tüm belediyelerimizle yardımlaşıyoruz” diye yanıt verdi.

Corona virüsü salgınının küresel insani bir sorun olduğunu hatırlatan Fatma Şahin “Biz bir insanın bile canına zarar gelmesin noktasındayız. Partiler üstü bir bakış açısı ortaya koymamız gerekiyor. Ben Fatma Şahin olarak öne çıkayım demiyorum. Ben 2 milyon (Gaziantep halkı) bize emanet yaklaşımını ortaya koyuyorum” dedi.

SURİYELİ DOKTORLAR GÖREV BAŞINDA

Gaziantep nüfusunun dörtte birinin mülteci olduğunu hatırlatan Fatma Şahin “Şehrin tüm girişlerine ateş ölçer aldık. Ateşi fazla çıkanı kente almıyoruz. 112 ile irtibatlandırıp kente girmelerini engelliyoruz. Suriyeli doktorlar gönüllü oldular. Şehrin girişinde görev yapan 10 yerde 100'ün üzerinde sağlık çalışanı görev yapıyor” diye konuştu.