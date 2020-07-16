Gelmeyen eskorta 57 bin TL’sini kaptırdı!

Kurdukları internet siteleri ile hayali eskort reklamı yapan dolandırıcılar, ağına düşürdükleri kişileri bu yöntemle dolandırıyor. Eskort sitelerin ağına ise son olarak Malatya’da bir vatandaş düştü. M.K. isimli bir adam, internet üzerinden eskort bulmak için girdiği bir sitedeki telefonu aradı.

SÜREKLİ PARA İSTEDİLER

Telefona çıkan kadının yönlendirmesi ile banka hesabına 150 TL para yatıran M.K.’yı yeniden arayan kadın, sitelerine üye olunması için de para yatırılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine M.K. aynı hesaba 7 parça halinde 8 bin 350 TL daha yolladı.

Ağlarına düşürdükleri M.K.’yı yeniden arayan dolandırıcılar ise çeşitli bahanelerle 40 bin TL daha banka aracılığı ile aldı. İstediği eskortun gelmemesi üzerine adam yeniden dolandırıcıları arayarak parasını istedi. Bunun üzerine ise dolandırıcılar adama parayı iade etmeleri için başka bir banka hesabına 9 bin TL yatırmasını istedi.

SONUNDA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Bu parayı da yatıran M.K. bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca soluğu poliste aldı. Karakola başvuran M.K.’nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri ise paraların gittiği hesapların Denizli’de yaşayan şüphelilere ait olduğunu belirledi.

Şüphelilerden Y.A., ATM’den parayı çekmek istediği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli B.C.’de kısa sürede yakalanırken, sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de serbest bırakıldı.

Olayla ilgisi bulunan 2 şüphelinin de aranmasına devam edilirken, M.K.’nın dolandırıcılara yolladığı paranın ise 26 bin 790 TL’sine bloke konuldu. (İHA)