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Gökova Körfezi’nde deprem hareketliliği yaşanıyor!

Muğla’nın Gökova Körfezi'nde son 17 saatte büyüklüğü 1,0 ve 2,7 arasında değişen 28 ayrı deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr
17:32 -
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Gökova Körfezi’nde deprem hareketliliği yaşanıyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2006 yılında yaptığı araştırmada Gökova Körfezi’nde şimdiye kadar bilinmeyen ve 7 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek diri bir fay hattı tespit edildiğini açıklamıştı.

SAAT 16:50’YE KADAR 28 DEPREM OLDU

Sık sık küçük ölçekli depremlerin yaşandığı Gökova Körfezi’nde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bugün 01.14'te 1,9 şiddetindeki depremin ardından saat 16.50'ye kadar 28 ayrı deprem yaşandı.

Büyüklükleri 1 ile 2,7 arasında değişen depremler yerin 1,7 kilometre ile 21,9 kilometre derinliği arasında meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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