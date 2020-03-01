Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman: Hırsızlığı ortaya çıkardık, suçlu olduk

CHP’nin Yalova İl Teşkilatı’nın 11’inci Olağan Kongresi, Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da katıldı.

“SUÇLU BİZ OLUYORUZ”

Programda konuşan Salman, görevden uzaklaştırılmasını siyasi olarak değerlendirdi. Salman, “Belediyede hırsızlık yapıyorlar, hırsızlığı ortaya çıkartıyoruz, suçlu biz oluyoruz. Hırsızı bulan, ortaya çıkartan biziz, bize toz kondurmaya kalkıyorlar. Amaç CHP’nin bayrağını Yalova Belediyesi’nden uzaklaştırmaktı. Sandıkta başaramadıklarını bu yöntemle devreye soktular” dedi.

“KİM NE SÖYLERSE ALNINI KARIŞLARIZ”

Kamunun hakkını sonuna kadar koruduklarını vurgulayan Salman şu ifadeleri kullandı;

*Bunu bilmenizi istiyorum. Benimle, ekibimle ilgili kim ne söylerse alnını karışlarız. Benim belediye başkanı olduktan sonraki bir aylık gelirim 22 bin lira.

*Belediye başkanı olmadan önce hangi evde oturuyorsam, hala giriş katında o evde oturuyorum.

*Arabamı yeri geldi makam aracı yaptım, benzinini dahi cebimden koydum. Bunu siyasi şov olsun diye de yapmadım.

NE OLMUŞTU?

Yalova Belediyesi yetkilileri, mali hizmetler müdürlüğünde çalışan R.E’nin muhasebe kayıtlarında usulsüz işlemler yaptığının tespit edildiğini ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, “Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak” İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı “ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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