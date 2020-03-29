Hastaneyi su bastı, görüntüleri bakana gönderdi…

Bakan Koca'ya hasta yakını tarafından gönderilen bilgi notu şöyle;

*Size yollamış olduğum video bugün 29 Mart 2020 Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çekildi. 86 yaşında görme engelli annem 4 gündür hastanede karantina altında tutuluyor.

*Ağabeyim ona refakat ediyor. Bu gece bulundukları katta su hasarı yaşanmış. Hasta odasını ve koridoru su basmış.

*Hastane personeli saygısız ve insanlık dışı tavır sergiliyor. Video yaşananların sırf küçük bir kısmı.

*Amacım bu video ile sağlık sektöründe yaşanan rezilliği dünyaya yaymak değil. Amacım sizin bu duruma müdahale etmeniz, lütfen.

“KAÇ SEFER DEDİK TEMİZLEYİN DİYE”

Gönderilen video kaydında refakatçi olan hasta yakını ile görevli kadın arasında şu diyalog yaşanıyor:

Görevli: Beyefendi ne yapıyorsunuz

Refakatçi: Suyu çekiyorum

G: Neden, orada su var mı hala

R: Tabii var, kaç sefer dedik, temizlen diye

G: Temizlendi

R: Gelip baktınız mı, kaç sefer çağırıyorum sizi!

G: Personel temizledi ya beyefendi. Su yok deniyor.

R: Gelip batınız mı?

G: Bakmadım

R: İyi gelip bir baksanıza, annemi taşıyorum burada, düşerse ne olacak?

G: Doktor gelsin

R: Doktoru bekleyemem

G: Polis gelsin

R: Çağır gelsin polis, bana temiz oda verin. Boyuna telefon ediyorsunuz, gelip bakmıyorsunuz.

G: Bak fotoğraf çekme, polise şikayet ederim seni.

R: Et

G: Beni çekemezsin, yakarım seni

R: Yak, ben yalan mı söylüyorum.

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