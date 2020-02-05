Havacılık uzmanı: “Kazanın nedeni “Windshear”, bakımsız pist ve pilotun yanlış tercihi”

Türkiye'nin en deneyimli uçuş güvenliği uzmanlarından Sivil Havacılık eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, Pegasus uçağının pistten çıkmasını SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

Kazanın asıl nedeninin oluşturulacak kaza kırım heyetinin raporundan sonra ortaya çıkacağını vurgulayan Erdağı, farklı rüzgar akımları, bakımsız pist ve pilotun yanlış tercihine işaret etti. Erdağı şunları söyledi:

RÜZGAR UÇAĞIN KONTROLÜNÜ ZORLAŞTIRDI

* İlk görünüşte bunun bir “Windshear” olayı olduğu anlaşılıyor. Windshear, özellikle son yaklaşmada pilotların başını ağrıtan farklı rüzgar akımlarının bir araya gelerek uçağın kontrolünün zor hale getiren bir meteoroloji olayıdır. Bu olayda da anlaşılıyor ki uçak arkadan güçlü rüzgar almıştır.

* Gelen bilgilere göre uçak son yaklaşmada irtifa kaybedip sert iniş yapmıştır. Bu nedenle uçak pistte normal olması gereken yerden çok daha ileri bir noktada teker koymuş, yani havacılık tabiriyle uzun oturmuş ve pistten çıkmıştır.

* Bu durumda pilotun pas geçmesi beklenir. Gelen ilk bilgiler doğruysa öndeki iki uçak bu nedenle pas geçmesi tercih etmiştir.

PİSTE GEREKLİ BAKIM YAPILMADI

* Bununla birlikte pistte sorun var. Yeni pist yapılacağı için uzun yıllardır bu pistin kaplaması ve bakımı gerektiği gibi yapılmıyor. Büyük ihtimalle pistte su yatağı oluştu.

* Frenleme katsayısı düştü. Uçak hem uzun oturmuş, hem su yatağı oluşmuş ve pistten çıkmıştır. Yine de tüm verilerin toplanması sonrası oluşturulacak kaza kırım heyetinin hazırlayacağı rapor en doğru sonucu ortaya koyacaktır.

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