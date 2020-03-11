Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hollandalılar Canan Karatay’ı dinledi

Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı corona virüsü ile ilgili aldıkları tedbirleri twitter hesabından paylaştı. Büyükelçi Yardımcısı paylaşımında "Önlemlerimizi aldık: artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar, ve kelle paça" ifadelerini kullandı

15:37 -
Haberler Gündem
Hollandalılar Canan Karatay’ı dinledi

Corona virüsünün Türkiye’de de görülmesi ile birlikte hastalığa karşı alınan tedbirlerde arttırıldı. Resmi kumlar ve bir çok vatandaş aldıkları tedbirleri sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Tedbir paketlerini paylaşan kurumlardan biri de Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği oldu.

Sağlıklı beslenme konusunda verdiği ilginç tavsiyelerde gündem olan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay’ın ‘corona virüse karşı kelle paça çorbası için’ tavsiyesini dinleyen Hollanda Büyükelçiliği çalışanlarına kelle paça çorbası dağıttı.

Elçilik çalışanlarına kelle paça çorbası dağıtıldı. Foto: Twitter

Alınan tedbirleri Hollanda’nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate kişisel twitter hesabından paylaştı. Büyükelçi Yardımcısı Weststrate iki dilde yaptığı paylaşımında “Hollanda Büyükelçiliği olarak #koronavirusu önlemlerimizi aldık: artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar, ve kelle paça” ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate twitter paylaştı

Ankara Canan Karatay Hollanda sosyal medya Türkiye Twitter
Son güncelleme: 15:51 11.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more