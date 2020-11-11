İBB’den su zammı açıklaması: Su fiyatı 2018’den daha düşük

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı bütçesi, yatırım ve performans programı, bugün İBB Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanacak.

İBB Meclisi'nde yapılacak İSKİ Genel Kurulu'nda, son bir yılda enflasyonda ve döviz kurlarında yaşanan büyük artış nedeniyle, bakım maliyetlerinin artmasından yola çıkılarak hazırlanan, su fiyatlarında yüzde 25 zam yapılmasını içeren rapor da ele alınacak.

2018'DEN DAHA DÜŞÜK

İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, geçen yıl Mayıs ayında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun girişimiyle, su ücretlerinde yüzde 40'ın üzerinde indirim yapılması, aylık TÜFE artış bedelinin iptal edilmesi; Temmuz 2020'de ise bakım ücretinin kaldırılması nedeniyle, İstanbulluların hala 2018 yılından daha düşük su faturası ödediği belirtildi.

DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERDEN DAHA UCUZ

Açıklamada, İstanbul'daki 4,5 liralık mevcut su fiyatının Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu birçok büyükşehir belediyesinden daha ucuz olduğu kaydedildi. Bursa'da suyun metreküp fiyatının 4,91 lira, Ankara'da 5 lira, İzmir'de 5,57 lira iken, Kocaeli'nde 10 metreküp üzeri kullanım bedeli 7,06 lirayı bulduğu aktarıldı.

İstanbul'da, Temmuz 2020'de suyun metreküpüne yapılan yüzde 12,62'lik artışın da bakım bedelinin kaldırılması sebebiyle sadece yüzde 3 zamma denk geldiği ifade edildi.

YENİ TARİFE 2021'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onaylaması halinde, İstanbul'da su fiyatlarında, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere, yüzde 25 oranında artış yaşanacak. 0-15 metreküpe kadar olan (Konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife 5,63 liraya, 15 metreküp ve üzeri olan (Konut 2. kademe) 6,76 liralık tarife ise 8,45 liraya yükselecek. İş yerleri için uygulanan 12,10 liralık tarife 15,13 lira, ‘ortak sayaç konut-konut inşaatı şantiyesi' kullanımlarındaki 6.76 liralık birim fiyatı 8.45 lira, ‘ortak sayaç iş yeri-iş yeri inşaatı' kullanımlarındaki 12.56 liralık fiyat ise 15.70 lira olacak. Köylerdeki konutlarda da 1.13 lira olan su birim fiyatının 1.41 liraya çıkması, ‘köy iş yeri' statüsündeki yerlerde 3.02 lira olan fiyatın 3.78 lira olması öngörülüyor.